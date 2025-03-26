İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Ödeme Tarihi Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

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İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Ödeme Tarihi Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin 28 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart’ta Gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek" İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Vedat Işıkhan İşsizlik
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