İşsizlik Maaşı Nedir? 2024 Yılı İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşının miktarı, başvuru koşulları ve ne kadar süreyle alınabileceği, işsiz kalan kişilerin ekonomik güvencelerini sürdürebilmesi açısından önem taşır.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, belirli koşulları sağlayan kişilere, işlerini kaybetmelerinden itibaren belirli bir süre boyunca devlet tarafından sağlanan bir destek ödeneğidir. Bu destek, iş arama sürecindeki kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur ve yeni bir iş bulana kadar mali güvence sunar.

İşsizlik maaşını alabilmek için kişinin işsizlik sigortasına prim ödemiş ve bazı şartları yerine getirmiş olması gerekir. İşsizlik maaşı, sigortalı çalışanın işten çıkarılma durumunda mağduriyet yaşamaması amacıyla oluşturulmuş bir güvence sistemidir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU KOŞULLARI

2024 yılında işsizlik maaşı almak isteyen bir kişinin bazı temel şartları karşılaması gerekmektedir:

Son 120 Gün Kesintisiz Çalışma Şartı: İşsizlik maaşı talebinde bulunabilmek için kişinin, işten çıkarılmadan önceki son 120 gün boyunca aralıksız çalışmış olması gerekmektedir.

Son 3 Yıl İçinde Belirli Prim Gün Sayısı: Başvuru yapacak kişinin, işten ayrıldığı tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.

İşten Çıkarılmış Olma Koşulu: İşsizlik maaşı, istifa edenler için geçerli değildir. Kişinin işveren tarafından çıkarılması veya kendi isteği dışında işten ayrılması gereklidir.

İşkur’a Başvuru Zorunluluğu: İşsizlik maaşı alabilmek için işsiz kaldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvuruda bulunmak gerekmektedir. Bu başvuru hem İŞKUR’un online platformları üzerinden hem de İŞKUR şubelerinden yapılabilir.

2024 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI TUTARLARI

İşsizlik maaşı miktarı, çalışanın son dört aylık prime esas kazancı üzerinden hesaplanır ve 2024 yılında yapılan düzenlemelerle güncellenmiştir.

2024 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI:

En düşük işsizlik maaşı 7.940,43 TL olarak belirlenmiştir.

En yüksek işsizlik maaşı ise 15.880,33 TL olarak uygulanmaktadır.

Bu maaş, kişinin prime esas kazancının %40’ı üzerinden hesaplanır ancak brüt asgari ücretin %80’ini aşamaz. Bu sınırlama, işsizlik maaşının üst limitini belirleyen önemli bir unsurdur.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY BOYUNCA ALINIR?

İşsizlik maaşı süresi, işsizlik sigortasına ödenmiş prim gün sayısına göre değişiklik gösterir:

600 gün prim ödemiş olanlar, 6 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.

900 gün prim ödemiş olanlar, 8 ay süreyle işsizlik maaşı alabilir.

1080 gün prim ödemiş olanlar ise 10 ay boyunca bu destekten faydalanabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İşsizlik maaşı alınan süre boyunca İŞKUR’a kayıtlı iş arayan durumunda olmak ve İŞKUR’un iş bulma faaliyetlerine katılmak gerekmektedir. İşsizlik maaşı alınırken sigortalı bir işe başlanması halinde maaş kesilir. Ayrıca işsizlik maaşı süresince sağlık hizmetlerinden faydalanmak için Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanır.

2024 İŞSİZLİK MAAŞI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1. İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

İŞKUR’un şubelerinden veya resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilir. İşsiz kaldıktan sonra en geç 30 gün içinde başvurunun yapılması gereklidir.

2. İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Sigortalı bir işe başlanması veya İŞKUR’un sunduğu iş tekliflerinin kabul edilmemesi durumunda işsizlik maaşı kesilebilir.

3. İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMASINDA HANGİ KAZANÇ DİKKATE ALINIR?

İşsizlik maaşı, çalışanın işten ayrılmadan önceki son dört aylık prime esas kazancının ortalaması alınarak hesaplanır.

Kaynak: Haber Merkezi