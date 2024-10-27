2024 Mazot Gübre Desteği Ne Kadar? Mazot Gübre Desteği Ne Zaman Yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere yönelik gerçekleştirilen 2024 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri gündemde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Bakan Yumaklı, “Toplam dört kalemde 1 milyar 35 milyon 982 bin lira, çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak” açıklamasıyla destek ödemelerinin Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, destek ödemeleri 18 Ekim 2024 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan çiftçiler, e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle destek ödemelerini sorgulayabilirler. ÇKS ekranına giriş yaparak, hesaplarına aktarılan ödemeleri kontrol edebilirler.

Çiftçilerin hesaplarına yapılan destek ödemeleri, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmaya ve verimliliği artırmaya yönelik önemli bir katkı sunuyor. Mazot ve gübre desteği, üreticilere mali destek sağlamanın yanı sıra, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi