İslam Memiş: Onu verip 1 kilo altın alabilirsiniz

Finansal analist İslam Memiş, gümüşü işaret ederek, "Doğru zamanı geldiğinde onu verip 1 kilo altın alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş: Onu verip 1 kilo altın alabilirsiniz

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni yatırım aracı olarak gümüşe işaret etti. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in değerlendirmeleri şu şekilde: "Altının çıkartma maliyetleri her geçen yıl artıyor, ulaşım pahalı oluyor. Çoğu sektörün de altını bırakıp gümüşten yoluna devam edeceğine inanıyorum. Gümüş değerli yatırım aracı, kazandırıyor tamam. Peki, nasıl alınır gümüş?

Çok basit, aynı bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyorsunuz. Kapalıçarşı'da fiziki altın alabildiğiniz gibi gümüş de alabiliyorsunuz. Gümüşün de altın gibi külçeleri var.

Gümüşü dilediğiniz kadar alıp satabiliyorsunuz. Fiziki gümüşleri saklamada zorlanıyorum diyenler varsa da bankalardan gümüş hesabı açarak süreci tamamlayabiliyorsunuz" dedi.

Memiş, "Bu yıl gümüş fiyatları artar mı? Ons fiyatında 32 dolar, gram fiyatında 32 lira beklentim var. Bu rakamlar yükselmeye devam edecek. 34 lira, 34 dolardan sonra 34 lira seviyesi ons ve gram gümüşte devam edecek. Şöyle bir avantajı var ki muhteşem bir avantaj. Altın gümüş rasyosu verimiz var. Şu anda 89-90 civarında geziniyor. 89 kilo gümüş verince 1 kilo altın alıyorsunuz demek bu. 72'ye kadar gerileme bekliyorum ben rasyoda. 72 kilo gümüş verince 1 kilo altın alacaksınız demek bu. O yüzden gram gümüşte, ons gümüşte altın gümüş rasyosundaki beklentilerim iyimser. Altına ulaşım her geçen yıl zorlanacak ama bahane yok gram gümüş 26 lira. Altın gibi kazandıran hatta zaman zaman altından daha fazla kazandıran bir emtiadır gümüş" ifadelerini kullandı.

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