Gram altın tarihi rekor kırdı, uzmanı açıkladı: Altın neden yükseliyor, yönü neresi?

Ekonomist Barış Soydan, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. "Bayramda olup biten" diyen Soydan, tarihi rekor kıran gram altın sonrası altın fiyatlarında yükselişin nedenlerini sıraladı.

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Gram altın tarihi rekor kırdı, uzmanı açıkladı: Altın neden yükseliyor, yönü neresi?

Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesiyle yükselen dolar kuru, jeopolitik riskler ve küresel piyasalarda faiz belirsizliği altın fiyatlarını desteklemeye devam etti.

Son olarak altın fiyatlarının yükselmesinde ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU

Beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin altında kalan üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafiflemesine karşın Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığına yönelik görüşlerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu.

Gram altın tarihi rekor kırdı, uzmanı açıkladı: Altın neden yükseliyor, yönü neresi? - Resim : 1

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine hazırlanması da altın fiyatlarının tarihi zirvesini görmesini sağladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, 2 bin 490 TL'ye çıktı ve rekor kırdı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Barış Soydan, altın fiyatlarının yükselmesine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bayramda olup biten: Amerika'nın üretici fiyat enflasyonu beklentinin altında geldi. Avrupa Merkez Bankası ise haziranda faiz indirimlerine başlayacağı sinyalini verdi. Bunlarla ve bu arada İran'dan beklenen İsrail misillemesi endişesiyle altın yeniden yükseliyor."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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