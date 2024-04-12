Altın fiyatlarında yeni rekor! Tarihin en yüksek seviyelerine çıktı

Altın fiyatları bu bayram haftasında da rekor kırmaya devam ediyor. ONS altın bu hafta yüzde 2,47 yükselerek tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Altın fiyatlarının yükselmesinde ABD beklentilerin altında gelen üretici fiyatları etkili oldu

Altın fiyatlarında yeni rekor! Tarihin en yüksek seviyelerine çıktı

Altın fiyatları bu bayram haftasında da rekor kırmaya devam ediyor. ONS altın bu hafta yüzde 2,47 yükselerek tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Altın fiyatlarının yükselmesinde ABD beklentilerin altında gelen üretici fiyatları etkili oldu.

ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Öte yandan ECB'nin faiz indirimine hazırlanması da altın fiyatlarının tarihi zirvesini görmesini sağladı.

Gram altın yüzde 0,78 yükselişle 2,480 TL'ye çıktı.

Çeyrek altın 4,226 TL, yarım altın 8,401 TL, Cumhuriyet altını 16,989 TL, ONS altın yüzde 1,40 yükseliş 2.405 dolardan işlem görüyor.

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