Fon yöneticileri açıkladı, kritik tahminde bulundu: Altında yükseliş bitti mi?
Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene faiz indireceği beklentisi, Ortadoğu'daki ve Ukrayna'daki çatışmalar gibi faktörler altın fiyatlarını desteklerken fon yöneticilerinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Peki, altında yükseliş bitti mi?
Şubat ortasından bu yana yaklaşık yüzde 20 yükselen altında ralli devam ediyor.
Gram altın, şu dakikalarda 2 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda 2 bin 338 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARI DESTEK BULDU
Öte yandan Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene faiz indireceği beklentisi, Ortadoğu'daki ve Ukrayna'daki çatışmalar gibi faktörler altın fiyatlarını destekledi.
ALTINDA YÜKSELİŞ BİTTİ Mİ?
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Bloomberg'e konuşan bazı fon yöneticilerine göre, altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam edebilir.
"FİYATLARDA UFAK BİR DÜZELTME OLABİLİR"
Gama Asset Management’tan Rajeev De Mello, "Şu anki ivme, altın varlıklarının artacağına dair bir sinyal. Fiyatlarda ufak bir düzeltme olabilir, ancak herhangi bir geri çekilme hareketi, alımları daha da artırır" değerlendirmesini yaptı.
GÖZLER FED'DE
Ayrıca ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.
Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye indi.