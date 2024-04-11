Fon yöneticileri açıkladı, kritik tahminde bulundu: Altında yükseliş bitti mi?

"FİYATLARDA UFAK BİR DÜZELTME OLABİLİR"

Gama Asset Management’tan Rajeev De Mello, "Şu anki ivme, altın varlıklarının artacağına dair bir sinyal. Fiyatlarda ufak bir düzeltme olabilir, ancak herhangi bir geri çekilme hareketi, alımları daha da artırır" değerlendirmesini yaptı.