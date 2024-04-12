Denizli'de duyulmamış örnek hasat, 4 dönümde 2500 kök ve kök başına 16 adet ürün: Tarlada tanesi 15 TL!

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Selcen Mahallesi'nde 4 dönüm araziye ekilen kalp enginarda bu yılın ilk hasadı başladı.

Geçen yıl dikimi yapılan kalp enginarlardan bu yılın ilk hasadını yapmaya başladıklarını belirten üretici Ömer Ayhancı, "Çiftçiye, örnek olması için geçen yıl 3 dönümlük bir araziye 2 bin kök enginar dikimini yapmıştık. Güzel bir sezon geçirdik. Bu yıl kalp enginara ilave olarak bir dönüm daha çanak enginar dikimi yaptık. Toplam dört dönümlük sulak arazimizde 2 bin 500 kök enginarınız bulunuyor" dedi.

"TANESİ 15 TL"

"Enginar, çok yıllık suyu seven bir ürün. Bir kere fidanı dikiyorsunuz, 5-7 yıl arasında ürün alıyorsunuz" diyen Ayhancı, "Tanesi toptan 10 TL'den satılan kalp enginar, perakende olarak 15 TL'den tarladan tüketiciye ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

"KÖK BAŞINA 16 ADET ÜRÜN"

Ayhancı, "Kalp enginar türümüz kök başına 15-16, Çanak olarak geçen türümüz de kök başına 8-10 baş enginar veriyor" diye konuştu.

ENGİNAR

Enginar, papatyagiller familyasından mavi-mor renkli çiçekler açan, 50–150 cm boyunda çok senelik otsu bir bitkidir.

Enginar, hem sebze hem de meyve olarak tüketilebilen çok yönlü bir besindir. Yaprakları, kalbi ve gövdesi genellikle pişirilir ve zeytinyağlı, etli veya fırında pişmiş olarak servis edilir. Enginar ayrıca salatalarda, çorbalarda ve güveçlerde de kullanılabilir.

Enginar iyi bir lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. C vitamini, K vitamini, potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Enginar ayrıca antioksidanlar açısından da zengindir, bu da hücreleri hasardan korumaya yardımcı olabilir.

Enginarın birçok sağlık faydası olduğu düşünülmektedir. Karaciğer fonksiyonunu iyileştirmeye, kolesterolü düşürmeye ve kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Enginar ayrıca sindirimi iyileştirmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Enginarın faydaları:

- Enginar, lif, C vitamini, K vitamini ve potasyum açısından zengin bir besindir,

- Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir,

- K vitamini içeriği sayesinde kemiklerin sağlığını korur,

- Potasyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürmeye yardımcı olur,

- Enginar, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur,

- Enginarın karaciğeri korumaya, kolesterolü düşürmeye ve kansere karşı korumaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem