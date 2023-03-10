İnşaat maliyetinde artış!

İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 15,32, yıllık yüzde 78,52 artış kaydetti.

İnşaat maliyetinde artış!

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,32, yıllık bazda yüzde 78,52 yükseldi.

İŞÇİLİK YÜZDE 47,79 ARTTI

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,79, işçilik endeksi yüzde 47,79 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YILLIK 79,49 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 15,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,49 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,61, işçilik endeksi yüzde 48,48 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,87, işçilik endeksi yüzde 107,04 artış kaydetti.

BİNA DIŞA YAPI MALİYETİ YÜZDE 75,36 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 14,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,36 yükseldi. Aralık 2022'ye kıyasla malzeme endeksi yüzde 6,37, işçilik endeksi yüzde 45,26 arttı.

Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde ocakta yüzde 66,34, işçilik endeksinde yüzde 106,63 artış kayıtlara geçti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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