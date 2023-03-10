ABD’li dev fondan dikkat çeken 'seçim' tahmini: "Erdoğan kaybederse..."

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Vanguard, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl sonra ilk kez seçim kaybetmesi durumunda Türkiye tahvil piyasasında büyük potansiyelin oluşacağını öngörüyor.

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Selçuk Gökoluk’un haberine göre; yaklaşık 7,1 trilyon doları yöneten Vanguard Group Inc.'in Gelişen Piyasalar Sabit Getirili Menkul Kıymet Masası Başkanı Nick Eisinger, mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Türkiye için bazı “ağırlık azalt” pozisyonlarını kapamaya başladıklarını belirtti.

Bu hamle, Vanguard'ı Erdoğan döneminin sona ereceği ihtimaline göre pozisyonlanan yatırımcıların arasına yerleştiriyor.

Yabancı yatırımcılar lira cinsi varlıklarını rekor düşük seviyelere indirirken son beş yılda tahvil ve hisse piyasalarında 60 milyar dolar yabancı çıkışı yaşanmıştı.

"ERDOĞAN KAYBEDERSE TAHVİLLER KÂRLI OLABİLİR"

Bloomberg'e konuşan Eisinger “Eğer Erdoğan kaybederse Türk tahvilleri çok kârlı olabilir. Eğer Erdoğan kazanırsa, büyük ihtimal ortodoks olmayan faiz politikalarına ve kredi genişlemesine devam edecek ve bu durumda büyük olasılıkla dış finansman açığı büyük ölçeklerde kalmaya devam edecek” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'ın yüksek faizin enflasyonun sebebi olduğu tezi ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018'den beri faizi düşük seviyede belirledi. Bu politikanın yan etkisi olarak yüksek enflasyon, zayıf lira ile birlikte lira cinsi enstrümanlara iştahın giderek azalması yabancıların çıkışıyla sonuçlandı.

Bu hafta başında “Altılı Masa” olarak anılan muhalefet bloku, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak duyurdu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın politikalarını tersine çevirecekleri sözünü verirken merkez bankası bağımsızlığını ve ekonomik sorunlara daha piyasa dostu bir yaklaşımı benimsediklerini dile getiriyor.

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri bu yıl rakiplerinden daha iyi performans gösteriyor. En uzun vadeli Türkiye dolar tahvili bu yıl yüzde 3,6 yükseliş kaydetti. Bloomberg'in gelişen ülke tahvil endeksindeki yükseliş ise yüzde 0,4 ile sınırlı kaldı. Bloomberg'in derlediği verilere göre Vanguard'ın gelişen ülke tahvil fonu 2023'te yüzde 1,2 yükselirken son beş yılda da yüzde 17 kazançla rakiplerinin %99'undan daha iyi performans sağladı.

"MUHALEFET TL’DE DEĞER KAYBINA İZİN VERİLEBİLİR"

Eisinger muhalefetin seçimi kazanması durumunda liranın da değer kaybetmesine izin verileceği beklentisiyle lira cinsi tahvillere de bakabileceklerini söyledi. Türk yetkililer geçtiğimiz altı ayda lirayı kontrol altında tutarak kademeli değer kaybı çizgisinde tutmuştu. Birçok yatırımcı bu durumun lirayı aşırı değerli hale getirdiğini söylemişti.

Eisenger “Erdoğan'ın kaybettiği senaryoda döviz cinsi tahviller en iyi seçeneklerden biri olabilir. Çünkü TL muhtemelen yeni yönetim altında zayıflamak durumunda kalacak” diye konuştu.

"BELİRSİZLİK YÜKSEK"

RBC Global Asset Management Fon Yöneticisi Laurence Bensafi aynısının hisse senedi piyasası için de geçerli olabileceği görüşünde.

Bensafi “Eğer muhalefetin önde olduğunu gösteren anketler görülmeye başlanırsa bazı yabancı yatırımcıların geri dönecektir. Şu an ilgi büyük ancak yine de belirsizlik yüksek. O an geldiğinde yatırımcılar çabuk harekete geçmek için değerlendirmelerini yapıyor” diye konuştu.