Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mart ile biten haftada 811 milyon dolar azaldı. Böylece, son 1 ayda Merkez Bankası rezervleri, 9,3 milyar dolarlık düşüşle 120,4 milyar dolar düzeyine geriledi.

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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

TCMB verilerine göre, 3 Mart haftasında brüt rezervler 811 milyon dolarlık azalışla 120,4 milyar dolara geriledi. Son 1 ayda TCMB rezervlerinde 9,3 milyar dolarlık düşüş izlendi.

NET REZERVLER SINIRLI YÜKSELDİ

TCMB'nin net rezervi 3 Mart haftasında 20,7 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta net rezervler 20,2 milyar dolardı.

SWAP HARİÇ NETREZERVLERDE YATAY SEYİR

TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 44 milyar dolardan eksi 43,8 milyar dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Altın rezervleri ise, 3 Mart haftasında 888 milyon dolar artarak 49 milyar 190 milyon dolardan 50 milyar 78 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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