İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 41 Arttı

Ağustos 2024'te inşaat maliyetleri artış trendini sürdürdü. Yıllık bazda yüzde 41,54 artan maliyet endeksi, malzeme ve işçilikteki yüksek oranlı artışları yansıttı. Bina inşaatında maliyetler yüzde 42,95, bina dışı yapılar için ise yüzde 37,13 arttı.

İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 41 Arttı

2024 yılı Ağustos ayında inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,18, geçen yılın aynı dönemine göre ise %41,54 oranında artış gösterdi. Aylık bazda malzeme maliyetleri %1,30, işçilik maliyetleri ise %0,93 oranında yükseldi. Yıllık değişim incelendiğinde, malzeme maliyetlerinde %34,98, işçilik maliyetlerinde ise %56,86 oranında artış kaydedildi.

İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 41 Arttı - Resim : 1

Bina inşaatı maliyetleri, yıllık %42,95, aylık %1,38 artışla dikkat çekti. Bu dönemde malzeme maliyetleri %1,65, işçilik maliyetleri ise %0,86 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda, malzeme maliyetleri %37,10 artarken, işçilik maliyetleri %55,88 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre %0,52, yıllık olarak ise %37,13 oranında arttı. Bu dönemde malzeme maliyetleri %0,23, işçilik maliyetleri ise %1,20 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre, malzeme maliyetleri %28,83, işçilik maliyetleri ise %60,49 oranında artış yaşadı.

Kaynak: AA

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