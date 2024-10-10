İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 41 Arttı

2024 yılı Ağustos ayında inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,18, geçen yılın aynı dönemine göre ise %41,54 oranında artış gösterdi. Aylık bazda malzeme maliyetleri %1,30, işçilik maliyetleri ise %0,93 oranında yükseldi. Yıllık değişim incelendiğinde, malzeme maliyetlerinde %34,98, işçilik maliyetlerinde ise %56,86 oranında artış kaydedildi.

Bina inşaatı maliyetleri, yıllık %42,95, aylık %1,38 artışla dikkat çekti. Bu dönemde malzeme maliyetleri %1,65, işçilik maliyetleri ise %0,86 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda, malzeme maliyetleri %37,10 artarken, işçilik maliyetleri %55,88 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre %0,52, yıllık olarak ise %37,13 oranında arttı. Bu dönemde malzeme maliyetleri %0,23, işçilik maliyetleri ise %1,20 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre, malzeme maliyetleri %28,83, işçilik maliyetleri ise %60,49 oranında artış yaşadı.

Kaynak: AA