İndirimli Ürün Reklamlarında Yeni Dönem! Bakanlık Duyurdu, 30 Gün Kuralı Geldi

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Ticaret Bakanlığı, indirimli ürünlerin tanıtımında tüketiciyi korumaya yönelik yeni düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Buna göre, indirim miktarı ya da oranı belirlenirken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bu fiyatın, reklamlarda önceki fiyat bilgisi olarak açıkça belirtilmesi zorunlu kılındı.

YANILTICI İFADELER YASAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “indirimli satış” kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcılara dikkat etmeleri gereken kurallar hatırlatıldı. Bu kapsamda, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin yanı sıra ürün ya da hizmet miktarı sınırlıysa, bu bilgilerin net ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerektiği ifade edildi. İndirim kapsamında olmayan ürünlerle ilgili yanıltıcı ifade veya görsellere reklam içeriklerinde yer verilmemesi gerektiği de özellikle vurgulandı.

30 GÜN KURALI

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İndirim miktarı veya oranını belirlerken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas almaları ve bu indirimin öncesindeki fiyat bilgisini reklamlarda paylaşmaları, fiyatın geçerlilik süresi veya stok sınırı varsa, bu bilgileri reklamlarda açıkça belirtmeleri gerekmektedir."

Tüketicinin haklarını korumayı ve adil, şeffaf bir piyasa düzeni oluşturmayı hedefleyen Bakanlık, reklam ve satış faaliyetlerinde sorumluluğu olan tüm kesimlere yönelik önemli bir hatırlatmada bulundu. Açıklamada, reklam verenler, reklam ajansları, mecra kuruluşları, satıcılar, sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ile reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren tüm kişi ve kurumlara rehberlik edilmesi amacıyla hazırlanan yeni kılavuzun erişime açıldığı belirtildi.

Güncellenmiş haliyle “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz” dokümanına Ticaret Bakanlığı’nın tuketici.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA