Kimyasal Risk Taşıyan Oda Kokusu Raflardan İndiriliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamayla yeni bir sağlık uyarısı yayınladı. Açıklamada, Royalmum firmasına ait Royal marka oda kokularında ciddi bir tehlike tespit edildiği bildirildi.

İnceleme sonucunda, özellikle “beyaz sabun esanslı çubuklu oda kokusu” ürününde kimyasal içerik nedeniyle yanık ve yaralanma riski bulunduğu belirtildi. Bakanlık, bu tür ürünlerin doğrudan temas halinde sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Ürünün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmaması da büyük bir eksiklik olarak değerlendirildi.

PİYASADAN TOPLATILACAK

Tespit edilen riskler doğrultusunda ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Vatandaşların söz konusu ürünü kullanmayı bırakmaları ve satın aldıkları noktalara iade etmeleri istendi. Ticaret Bakanlığı, tüketicileri güvenli ürün kullanımı konusunda duyarlı olmaya çağırırken, piyasadaki benzer ürünler için de denetimlerin süreceğini duyurdu.