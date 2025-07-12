Kimyasal Risk Taşıyan Oda Kokusu Raflardan İndiriliyor

Ticaret Bakanlığı, Royalmum firmasına ait oda kokusunda sağlık riski tespit etti. "Beyaz sabun esanslı çubuklu oda kokusu" adlı ürün, kimyasal içerik ve yaralanma riski nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Ürünün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmadığı açıklandı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Kimyasal Risk Taşıyan Oda Kokusu Raflardan İndiriliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamayla yeni bir sağlık uyarısı yayınladı. Açıklamada, Royalmum firmasına ait Royal marka oda kokularında ciddi bir tehlike tespit edildiği bildirildi.

İnceleme sonucunda, özellikle “beyaz sabun esanslı çubuklu oda kokusu” ürününde kimyasal içerik nedeniyle yanık ve yaralanma riski bulunduğu belirtildi. Bakanlık, bu tür ürünlerin doğrudan temas halinde sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Ürünün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmaması da büyük bir eksiklik olarak değerlendirildi.

Kimyasal Risk Taşıyan Oda Kokusu Raflardan İndiriliyor - Resim : 1

PİYASADAN TOPLATILACAK

Tespit edilen riskler doğrultusunda ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Vatandaşların söz konusu ürünü kullanmayı bırakmaları ve satın aldıkları noktalara iade etmeleri istendi. Ticaret Bakanlığı, tüketicileri güvenli ürün kullanımı konusunda duyarlı olmaya çağırırken, piyasadaki benzer ürünler için de denetimlerin süreceğini duyurdu.

Etiketler
Ticaret Bakanlığı Ürün
Bakırköy Marmaray Durağında İnsanlık Dersi! Makinist Bir Anda Durdu, Yolcular Alkışladı Marmaray Makinisti Bir Anda Durdu, Yolcular Alkışladı
Ünlü Astrolog, Mazoşist Burçları Açıkladı! Zararları En Çok Kendilerine Ünlü Astrolog, Mazoşist Burçları Açıkladı! Zararları En Çok Kendilerine
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak? Merakla Beklenen Konuşma Başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak?
Tansiyon Ölçümünde Dikkat! Kol Farkı Erken Ölüm Sinyali Olabilir Tansiyon Ölçümünde Dikkat! Kol Farkı Erken Ölüm Sinyali Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Görenler Şoke Oldu: 'Vurulma' Mizanseniyle Evlilik Teklifi Karakolda Bitti 'Vurulma' Mizanseniyle Evlilik Teklifi Karakolda Bitti
Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: BDDK'den Yeni Yapılandırma Kararı Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: BDDK'dan Yeni Yapılandırma Kararı
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!
Polis Memuru Tayin Yolunda Kaza Yaptı: Aynı Aileden 3 Ölü, 3 Yaralı Polis Memuru Tayin Yolunda Kaza Yaptı: Aynı Aileden 3 Ölü, 3 Yaralı