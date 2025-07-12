Bakırköy Marmaray Durağında İnsanlık Dersi! Makinist Bir Anda Durdu, Yolcular Alkışladı
Bakırköy Marmaray durağında raylar üzerinde yavru bir kedi fark eden makinist, treni durdurarak kediyi kurtardı ve durakta bekleyenlere teslim etti. Duyarlı davranış, yolcular tarafından alkışlandı.
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Dün öğle saatlerinde Bakırköy Marmaray durağında yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Marmaray seferini gerçekleştiren makinist, durağa yaklaşırken rayların üzerinde duran yavru bir kediyi fark etti. Hemen treni durduran makinist, raylara inerek kediyi kurtardı ve durakta bekleyen yolculara teslim etti.
Bu duyarlı hareket, çevredeki yolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Makinist, kediyi güvenli ellere bıraktıktan sonra trene dönerek seferine devam etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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