İktisatçı Mahfi Eğilmez'den OVP yorumu: Yazmayacağım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programı açıkladı. 2023 yılı sonunda enflasyon beklentisi, TCMB’nin yüzde 58 olan tahminini aşarak, yüzde 65’e çıktı.

OVP’ye göre yıl sonunda yüzde 4,4 oranında büyüme, yüzde 10,1 oranında işsizlik beklenirken, deprem harcamalarıyla birlikte 1 trilyon 633 milyar TL bütçe açığı öngörüldü. Dolar kurunun yıllık ortalama değerleri, 2023 yılında 23,9 TL, 2024 yılında 36,8 TL, 2025 yılında 43,9 TL ve 2026 yılında 47,8 TL olacağı tahmin ediliyor.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, OVP'ye ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı X’ten OVP’yle ilgili paylaşımda yapan Eğilmez, konuyla ilgili yazı yazıp yazmayacağını soran izleyicilerine ve okuyucularına cevap vererek “Yazmayacağım” dedi.

OVP’nin temennilerle dolu olduğunu, Türkiye’nin ihtiyacı olan yapısal reformları temsil etmediğini söyleyen Eğilmez, “Ülkenin en büyük ihtiyacı olan hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı reformunun öngörülmediği programda yapısal reformdan söz edilemez” diye devam etti.

Mahfi Eğilmez’in X’teki paylaşımı şöyle:

“OVP konusunda yazı yazıp yazmayacağımı soran değerli izleyicilere yanıtımdır: Yazmayacağım. Çünkü bir ekonomik göstergenin gelecek yıl ve sonraki yıllarda ne olacağına ilişkin tahminler yazılınca onun nasıl olup da öyle olacağı da yazılmalı ki ortada bir program olsun. Bir örnek vereyim: Mesela OVP’ye göre TÜFE’nin 2023 sonunda yüzde 65 olması, 2024 sonunda yüzde 33’e düşmesi bekleniyor. Mantıklı bir hedef. İyi hoş da bu ne olacak da 65’den 33’e düşecek? Bu düşerken büyüme ve işsizlik olumsuz etkilenince ne gibi önlemler alınacak? Sıkı para ve maliye politikası uygulayacağız da düşecek demekle program olmaz. Faizi ne yapacaksınız ve ne zaman yapacaksınız? Bunu yazmadan ve taahhüt etmeden yazılanlar program olmaz, temenni olur. OVP’nin her tarafı bu tür temennilerle dolu. Öte yandan yapısal alan diye seçilen konuların hiçbiri ülkenin şu aşamada ihtiyacı olan yapısal reformları temsil etmiyor. Ülkenin en büyük ihtiyacı olan hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı reformunun öngörülmediği programda yapısal reformdan söz edilemez. Dolayısıyla OVP benim açımdan bir yazı konusu yapılabilecek bir belge değil.”