Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…

Orta Vadeli Program:



Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 6, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem