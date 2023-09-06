Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
Erdoğan'ın Orta Vadeli Program'ın detaylarını açıklamasının ardından Bakan Şimşek'ten de sosyal medya üzerinden bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de ilk açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…
Orta Vadeli Program:— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 6, 2023
Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…
Kaynak: Gerçek Gündem
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