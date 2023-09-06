Yılmaz'dan OVP sunumunda kara tablo: Enflasyon yıl sonunda yüzde 65 olacak; Dolar/TL 2026'da 47,8 lira olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıklarken adeta kara bir tablo çizdi. Yılmaz, dolar/TL'nin 47,8 lira olacağını, enflasyonun da ancak 2026 yılında tek haneli rakamlara düşeceğini açıkladı.
Erdoğan’ın açıkladığı Orta Vadeli Program’ın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program için tahminleri anlattı. Yılmaz, doların yıl sonunda 30 lirayı aşacağını söylerken, 2023 için yıl sonu tahmininin de yüzde 65 olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık 2022’de yaptığı bir açıklamada enflasyonda 2023 yılında yüzde 20’yi işaret ederek “Herkes kendini buna göre” ayarlasın demişti.
Yılmaz, Orta Vadeli Program’a ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Büyümeyi ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz. Hedef tek haneli enflasyon. Amacımız finansal istikrarı sağlamak. Merkez Bankası bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.
OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak.
Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefliyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.
Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyoruz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'ü yüzde 4,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025 yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz.
Yılmaz yıl sonu için enflasyon tahminini de yüzde 65 olarak açıkladı. Yılmaz’ın açıkladığı verilere göre enflasyonda tek haneli rakamlar için de 2026 yılı işaret edildi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Erdoğan’ın açıkladığı OVP kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan eli ‘Orta Vadeli Program (2024-2026)’ın onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 16’ıncı maddesi gereğince karar verilmiştir” denişdi.
TAHMİNLER VE HEDEFLER
OVP kapsamında açıklanan tahminler ise şu şekilde:
BÜYÜME
2023: Yüzde 4,4
2024: Yüzde 4
2025: Yüzde 4,5
2026: Yüzde 5
İŞSİZLİK HEDEFİ
2023: Yüzde 10,1
2024: Yüzde 10,3
2025: Yüzde 9,9
2026: Yüzde 9,3
ENFLASYON TAHMİNİ
2023: Yüzde 65
2024: Yüzde 33
2025: Yüzde 15.2
2026: Yüzde 8.5
BÜTÇE AÇIĞI
2023: 1,6 trilyon lira
2024: 2,65 trilyon lira
2025: 1,82 trilyon lira
2026: 1,82 trilyon lira
BÜTÇE DENGESİ/GSYH
2023: Yüzde -6,4
2024: Yüzde -6,4
2025: Yüzde -3,4
2026: Yüzde -2,9
MİLLİ GELİR
2023: 1,06 trilyon dolar
2024: 1,1 trilyon dolar
2025: 1,2 trilyon dolar
2026: 1,3 trilyon dolar
KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEFİ
2023: 12 bin 415 dolar
2024: 12 bin 875 dolar
2025: 13 bin 717 dolar
2026: 14 bin 855 dolar
CARİ İŞLEMLER AÇIĞI
2023: 42,5 milyar dolar
2024: 34,7 milyar dolar
2025: 31,7 milyar dolar
2026: 30 milyar dolar
CARİ DENGE/GSYH
2023: Yüzde -4
2024: Yüzde -3,1
2025: Yüzde -2,6
2026: Yüzde -2,3
DOLAR/TL TAHMİNİ
2023: 23,9
2024: 36,8
2025: 43,9
2026: 47,8
İHRACAT
2023: 255 milyar dolar
2024: 267 milyar dolar
2025: 283,6 milyar dolar
2026: 302,2 milyar dolar
İTHALAT
2023: 367 milyar dolar
2024: 372,8 milyar dolar
2025: 388,9 milyar dolar
2026: 414 milyar dolar
TURİZM GELİRİ
2023: 55,6 milyar dolar
2024: 59,6 milyar dolar
2025: 64,7 milyar dolar
2026: 71,3 milyar dolar