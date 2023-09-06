Yılmaz'dan OVP sunumunda kara tablo: Enflasyon yıl sonunda yüzde 65 olacak; Dolar/TL 2026'da 47,8 lira olacak

Erdoğan’ın açıkladığı Orta Vadeli Program’ın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program için tahminleri anlattı. Yılmaz, doların yıl sonunda 30 lirayı aşacağını söylerken, 2023 için yıl sonu tahmininin de yüzde 65 olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık 2022’de yaptığı bir açıklamada enflasyonda 2023 yılında yüzde 20’yi işaret ederek “Herkes kendini buna göre” ayarlasın demişti.

Yılmaz, Orta Vadeli Program’a ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Büyümeyi ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz. Hedef tek haneli enflasyon. Amacımız finansal istikrarı sağlamak. Merkez Bankası bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.

OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak.

Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefliyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.

Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyoruz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'ü yüzde 4,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025 yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz.

Yılmaz yıl sonu için enflasyon tahminini de yüzde 65 olarak açıkladı. Yılmaz’ın açıkladığı verilere göre enflasyonda tek haneli rakamlar için de 2026 yılı işaret edildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Erdoğan’ın açıkladığı OVP kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan eli ‘Orta Vadeli Program (2024-2026)’ın onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 16’ıncı maddesi gereğince karar verilmiştir” denişdi.

TAHMİNLER VE HEDEFLER

OVP kapsamında açıklanan tahminler ise şu şekilde:

BÜYÜME

2023: Yüzde 4,4

2024: Yüzde 4

2025: Yüzde 4,5

2026: Yüzde 5

İŞSİZLİK HEDEFİ

2023: Yüzde 10,1

2024: Yüzde 10,3

2025: Yüzde 9,9

2026: Yüzde 9,3

ENFLASYON TAHMİNİ

2023: Yüzde 65

2024: Yüzde 33

2025: Yüzde 15.2

2026: Yüzde 8.5

BÜTÇE AÇIĞI

2023: 1,6 trilyon lira

2024: 2,65 trilyon lira

2025: 1,82 trilyon lira

2026: 1,82 trilyon lira

BÜTÇE DENGESİ/GSYH

2023: Yüzde -6,4

2024: Yüzde -6,4

2025: Yüzde -3,4

2026: Yüzde -2,9

MİLLİ GELİR

2023: 1,06 trilyon dolar

2024: 1,1 trilyon dolar

2025: 1,2 trilyon dolar

2026: 1,3 trilyon dolar

KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEFİ

2023: 12 bin 415 dolar

2024: 12 bin 875 dolar

2025: 13 bin 717 dolar

2026: 14 bin 855 dolar

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI

2023: 42,5 milyar dolar

2024: 34,7 milyar dolar

2025: 31,7 milyar dolar

2026: 30 milyar dolar

CARİ DENGE/GSYH

2023: Yüzde -4

2024: Yüzde -3,1

2025: Yüzde -2,6

2026: Yüzde -2,3

DOLAR/TL TAHMİNİ

2023: 23,9

2024: 36,8

2025: 43,9

2026: 47,8

İHRACAT

2023: 255 milyar dolar

2024: 267 milyar dolar

2025: 283,6 milyar dolar

2026: 302,2 milyar dolar

İTHALAT

2023: 367 milyar dolar

2024: 372,8 milyar dolar

2025: 388,9 milyar dolar

2026: 414 milyar dolar

TURİZM GELİRİ

2023: 55,6 milyar dolar

2024: 59,6 milyar dolar

2025: 64,7 milyar dolar

2026: 71,3 milyar dolar