İktidara yakın Cem Küçük'ten 'vergi' zammı açıklaması: Faturalar kabaracak!

Türkiye ekonomisi enflasyon ve kur kriziyle her geçen çıkmaza girerken, vatandaşın sırtına vergi yükü binmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından 2024 yılında yapılacak yani vergi oranlarına ilişkin paylaşım yapan iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, "Yeni yılda vergiler artıyor. Zamlı vergi ilk sırada petrol ve doğalgaz ÖTV'si var.. Yani benzin ve motorinin fiyatı daha da artacak. Doğalgaz faturaları kabaracak" dedi.

"YÜZDE 76,8 DİKKATİ ÇEKİYOR"

Öte yandan Dünya gazetesi köşe yazarı Naki Bakır ise, "2024’te vergi yükü ‘taban’a daha fazla yayılacak" başlıklı yazısında, "Dönem sonunda enflasyonu tek haneye düşürme hedefine, bunun için de ‘sıkı parasal duruş’ ilkesine odaklı 2024-2026 Orta Vadeli Programda (OVP) 2024 yılı için TÜFE bazında yüzde 33 enflasyon hedeflenirken, iç tüketimdeki büyümenin göstergesi olan KDV tahsilatında beklenen yıllık artışın ise yüzde 76,8 olduğu dikkati çekiyor" ifadelerine yer verdi.

TEMMUZ AYINDA VERGİ VE HARÇLARA ZAM GELMİŞTİ

Ayrıca geçtiğimiz temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı. Yurtdışından getirilen telefon harçları 20 bin liraya çıkarken, pasaport harçları yüzde 50 zamlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem