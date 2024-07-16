‘İkinci El Eşya Hattı’

"İkinci El Eşya Hattı" kuruldu. Konak Belediyesi, kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası ikinci el beyaz eşya ve mobilyaları ihtiyacı olan kimselerle buluşturuyor.

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‘İkinci El Eşya Hattı’

İzmir'de bulunan Konak Belediyesi, "İkinci El Eşya Hattı" sayesinde kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası ikinci el beyaz eşya ve mobilyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Konak Belediyesi, kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için "İkinci El Eşya Hattı" kurdu. Kurulan hatla ev eşyasını değiştiren ya da yenileyen Konaklıların, kullanılabilir durumda olan koltuk, masa, sandalye, yatak, halı, elektronik ev aletleri, televizyon, beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi ev eşyaları Konak Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ev eşyası bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar İkinci El Eşya Hattına (0232) 433 36 29 numaradan ulaşarak ihtiyaç fazlası kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını bağışlayabiliyor.

BAŞKAN MUTLU’DAN DAYANIŞMAYA ÇAĞRI

Mutluluğun paylaştıkça arttığına dikkati çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ''İhtiyaç fazlası ve kullanılmayan beyaz eşyalarınızı, mobilyalarınızı evinizden alıyor, ihtiyacı olan komşularımızın evlerine ulaştırıyoruz. Kullanmadığınız ev eşyalarınızı çokça rastladığım şekilde kaldırımlara bırakırken belediyemizin bu hizmetini hatırlamanızı, eşyalarınızın ihtiyaç sahibi bir ailenin hayatına dokunabileceğini göz ardı etmemenizi rica ediyorum” sözleriyle tüm Konaklıları evden eve dayanışma ağına davet etti.

Kaynak: ANKA

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