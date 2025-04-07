Hazine’den Dev Borçlanma: Tahvil İhalesinde 62,6 Milyar TL Toplandı

Ankara’da gerçekleştirilen ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,3 kupon ödemesi sunan sabit kuponlu devlet tahvili yeniden piyasaya sürüldü. İhaledeki faiz oranları da belli oldu: Basit faiz yüzde 42,79, bileşik faiz ise yüzde 47,36 seviyesinde gerçekleşti.

TEKLİF VE SATIŞ RAKAMLARI

İhaleye nominal olarak 31 milyar 292,6 milyon liralık teklif gelirken, nominal satış 18 milyar 465,4 milyon lira, net satış ise 17 milyar 82,6 milyon lira olarak kayda geçti. Kamu kurumlarından gelen 34 milyar liralık teklifin tamamı kabul edilirken, piyasa yapıcıları 20 milyar 502 milyon lira teklif sundu ve bu gruptan 11 milyar 500 bin liralık satış yapıldı.

62,6 MİLYAR LİRA PİYASADAN TEMİN EDİLDİ

Toplamda 62 milyar 582,6 milyon liralık borçlanma sağlayan Hazine, bu ihaleyle finansman stratejisini güçlendirdi. İhale sonuçları, piyasaların devlet tahvillerine olan ilgisini ve kamu finansmanındaki hareketliliği gözler önüne serdi.

Kaynak: AA