Hazine’den Dev Borçlanma: Tahvil İhalesinde 62,6 Milyar TL Toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle kasasına 62 milyar 582,6 milyon lira koydu. İhale, ekonomik finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekti.

Hazine’den Dev Borçlanma: Tahvil İhalesinde 62,6 Milyar TL Toplandı

Ankara’da gerçekleştirilen ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,3 kupon ödemesi sunan sabit kuponlu devlet tahvili yeniden piyasaya sürüldü. İhaledeki faiz oranları da belli oldu: Basit faiz yüzde 42,79, bileşik faiz ise yüzde 47,36 seviyesinde gerçekleşti.

TEKLİF VE SATIŞ RAKAMLARI

İhaleye nominal olarak 31 milyar 292,6 milyon liralık teklif gelirken, nominal satış 18 milyar 465,4 milyon lira, net satış ise 17 milyar 82,6 milyon lira olarak kayda geçti. Kamu kurumlarından gelen 34 milyar liralık teklifin tamamı kabul edilirken, piyasa yapıcıları 20 milyar 502 milyon lira teklif sundu ve bu gruptan 11 milyar 500 bin liralık satış yapıldı.

62,6 MİLYAR LİRA PİYASADAN TEMİN EDİLDİ

Toplamda 62 milyar 582,6 milyon liralık borçlanma sağlayan Hazine, bu ihaleyle finansman stratejisini güçlendirdi. İhale sonuçları, piyasaların devlet tahvillerine olan ilgisini ve kamu finansmanındaki hareketliliği gözler önüne serdi.

Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: 137 Milyar TL’lik YükselişBankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: 137 Milyar TL’lik YükselişEkonomi

Mahfi Eğilmez Acı Gerçeği Açıkladı! Türkiye O Treni KaçırdıMahfi Eğilmez Acı Gerçeği Açıkladı! Türkiye O Treni KaçırdıEkonomi

Kaynak: AA

Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: 137 Milyar TL’lik Yükseliş Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: 137 Milyar TL’lik Yükseliş
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
ÇOK OKUNANLAR
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak
Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli Gizli Bu Altını Alıyor Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme