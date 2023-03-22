'Halkın enflasyonu' açıklandı: 34 ayda gıda fiyatları yüzde 485,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2023 yılı Şubat ayı enflasyonu bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise verilerine göre, şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 oldu.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Koç, konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın “Halkın Enflasyonu Araştırması”nın mart ayı sonuçlarını açıkladı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun Mart ayı Halkın Enflasyonu Araştırması’na göre; ortalama fiyatlar esas alındığında son 12 ayda ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 85,2, et-balık fiyatlarında yüzde 95, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 116 oranında artış yaşandı.

Anka'nın aktardığına göre; Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Koç, “64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için martta, bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranından daha fazla para ödedi” dedi.

Koç’un açıkladığı Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlenen temel gıda maddesi ve asgari ölçüde bir insanın yaşayabilmesi için yapması gereken gıda dışı harcamaları dikkate alarak hesaplanan fiyat endeksinin Mart 2022 sonuçları şöyle:

“EYLÜL 2021’DEN BU YANA GIDA FİYATLARI İSE YÜZDE 300 ORANINDA ARTTI”

“Yanlış ekonomik politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, açlık riskini giderek daha da büyütüyor. Eylül 2021’den bu yana kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 141 oranında arttı. Asgari ücretteki artış yüzde 200 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 132,2 oranında arttı. Faiz indirimleriyle Türkiye’nin, yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları ise yüzde 300 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl mart ayında 400 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021’deki 100 liralık geliri bugün 241 lira, asgari ücretlininki 300 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 232 lira oldu.

“SON 34 AYDA TÜRKİYE’DE GIDA FİYATLARINDA YÜZDE 485,2 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI”

Dünyada gıda fiyatları son 10 aydır aralıksız olarak azalırken, Türkiye’de ise son 34 aydır gıda fiyatları aralıksız artıyor. Türkiye artık özellikle yaz aylarında yaşamaya alıştığı gıda fiyatlarındaki ucuzluğu 2020 yılından bu yana bir daha göremedi. Son 34 ayda Türkiye’de gıda fiyatlarında yüzde 485,2 oranında artış yaşandı.

“EKMEK, PİRİNÇ, UN, BULGUR FİYATLARI, MARTTA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 9,7 ORANINDA ARTIŞ KAYDETTİ”

Martta, gıda fiyatlarındaki artışta yağ ve meyve dışındaki bütün harcama gruplarında yaşanan yüksek oranlı zamlar belirleyici oldu. Aylık fiyat artışına en büyük katkıyı ise, ekmek, pirinç un bulgur makarna, et ve süt ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar yaptı. Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, martta bir önceki aya göre yüzde 9,7 oranında artış kaydetti. Et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 10,1 oranında artış yaşanan mart ayında süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 4,4 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 0,3 oranında düşüş oldu.

“64 GIDA MADDESİNDEN OLUŞTURULAN GIDA SEPETİ İÇİN MARTTA YÜZDE 5,2 ORANINDA DAHA FAZLA PARA ÖDENDİ”

Meyve fiyatlarının yüzde 2,5 oranında azaldığı martta sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,3 oranında artış yaşandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 3,9 arttığı martta, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 1,3 oranında artış kaydedildi. Böylece, vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için martta, bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında daha fazla para ödedi.

“EKMEK, UN, BULGUR, MAKARNA FİYATLARINDA YÜZDE 85,2 ORANINDA ARTTI”

Bu yıl martta geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 85,2, et-balık fiyatlarında 95, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 116 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 24,1 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 124,5, sebze fiyatları ise yüzde 235,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 68,7, diğer gıda fiyatları ise yüzde 96,6 oranında zamlandı. Tarımsal girdi maliyetleri ve tarım ürünü üretici fiyatlarındaki artışlar gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda da üç haneli oranlarda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.”

Kaynak: ANKA