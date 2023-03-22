Gözler Fed'in faiz kararında: Altın fiyatları tarihi zirveden çekildi

Gram altın, bugün saat 12.20 itibarıyla 1.190,13 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın ise ons başına 1.943,99 seviyesinden işlem görüyor.

doviz.com'da yer alan habere göre, OCBC FX stratejisti Christopher Wong, "Piyasa gelişmeleri değişkenliğini koruyor ancak şu anki haliyle bankacılık sektörüne yönelik alınan önlemler ve yetkililerden gelen güvenceler, geçici iyileşme belirtileri olduğunu gösteriyor. Bu ise güvenli liman talebini azaltarak altın fiyatları üzerinde bir miktar satış baskısı oluşturuyor" dedi.

Altın fiyatları ise ABD merkezli Silicon Valley Bank'ın çöküşü ve kredi kuruluşu Credit Suisse'deki krizin ardından güvenli liman talebiyle kısa süre önce %10'a varan bir yükseliş kaydetmişti. Ancak Credit Suisse'in kurtarılması sonrasında fiyatlar bir miktar gerilese de tarihi yüksek seviyelerde kalmaya devam etmişti.

Ancak yaklaşan Fed toplantısı öncesinde yatırımcıların çekimserliğinin artmasıyla altın fiyatları salı günü itibarıyla tarihi zirvesinden geri çekildi.

Analistler ise finansal sistem üzerindeki belirsizliklerin devam ettiğini ve bu sebeple altın fiyatlarındaki gerilemenin kar satışından mı yoksa risk iştahının artmasından mı kaynaklandığını görmek için henüz erken olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise salı günü yaptığı açıklamada, bankacılara ABD bankacılık sisteminin istikrara kavuştuğunu ancak risklerin daha küçük kurumlara bulaşması halinde daha fazla adım atılması gerekebileceğini söyledi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Bu gelişmelerin ardından yatırımcıların odağı ise Fed'in TSİ 21:00'da açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ayrıca faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında vereceği ipuçları da piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

CME FedWatch aracına göre, ABD merkez bankasının faiz oranlarını yüzde 87,8 ihtimalle 25 baz puan artırması bekleniyor.

OCBC'den Wong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Temel odak noktası Fed'in ileriye dönük yönlendirmesini nasıl ileteceği olacak. Özellikle, daha uzun süre daha yüksek faiz söylemi ve hedef faiz oranı üzerindeki söylemler fiyatlar üzerinde belirleyici olacaktır." dedi.

Wong ayrıca nihai faiz oranının beklentilerin üzerine çıkabileceği yönünde gelebilecek bir açıklamanın enflasyonla mücadele etmeye kararlı, hala şahin bir Fed'i temsil edeceğini; bunun ise altın fiyatlarının geri çekilmesinde etkili olabileceğini belirtti.