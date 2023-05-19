Hacer Foggo, TÜİK verilerine dikkat çekti: 2,9 milyon genç, istatistiklerde ne eğitimde ne istihdamda!

Hacer Foggo, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerin eğitim ve işsizlik sorununa dikkat çekti.

Foggo, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubundaki her dört gençten biri ‘boşta geziyor’, okula gitmiyor, çalışmıyor. 2,9 milyon genç istatistiklerde ne eğitimde ne istihdamda görünüyor."

TÜİK İŞSİZLİK VERİLERİ

Ekonomik ve kriz ve enflasyon etkileri kendini gösterirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın ilk çeyreğine ilişkin işsizlik verilerini paylaştı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem