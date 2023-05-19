Motorine bir zam daha geldi

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından motorin fiyatlarına zam geldi.

Motorine bir zam daha geldi

Gece yarısı motorin fiyatları zamlandı. Motorine 76 kuruş zam geldi, yeni fiyatlar pompaya yansıtıldı.

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Dün 76,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 76,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,61 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de borç limiti konusundaki müzakerelerde anlaşmaya varılacağına dair beklentilerin artması etkili oldu.

Motorin fiyatlarına bugünden (19 Mayıs) itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 19.34

Benzinin litresi 19.81

Ankara

Motorin litresi 19.7

Benzinin litresi 20.16

İzmir

Motorin litresi 19.08

Benzinin litresi 20.15

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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