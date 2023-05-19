Ekonomist Oğuz: Kuru tutmanın maliyeti 2,2 trilyon liraya tırmandı

Ekonomist Şeref Oğuz, "Dövizin çözümü baskılamak mı yoksa kazandırmak mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ekonomist Oğuz: Kuru tutmanın maliyeti 2,2 trilyon liraya tırmandı

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, Merkez Bankası'nın döviz kurunu frenlemeye yönelik kararlarının sürdüğünü belirterek, "Seçimin bu işle ilgisini kurmakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Fakat unutulmasın ki 2021 yılı 21 Aralık günü kur atağını durdurmak için üretilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) çözümü de çok önceden tasarlanmış seçim ekonomisinin parçasıydı. Kuru tutalım ki Türk halkında kriz algısı oluşmasın… Oluşmadı da kuru tutmanın maliyeti 2,2 trilyon liraya (113 milyar $) tırmandı, ortalıkta çoklu kur rakamları dolaşır oldu. Piyasayı yığınca faiz oranı kapladı. Enflasyon rakamlarına gelince; kimsenin fazlaca kafaya taktığı yok artık. Zira ekonominin aktörleri enflasyonun düşmeyeceğini biliyor" diye yazdı.

Kuru baskılama maliyetinin artık karşılanamayacağını kaydeden Oğuz, "KKM’den kurtulmak kolay olmayacağı gibi KKM koruması da yetmeyecek. Zira %50’lik KKM faizinden söz ediyoruz. Belki seçimden sonra dövize endeksli tahvil gibi çözümler gelir" ifadelerini kullandı.

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