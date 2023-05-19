Merkez Bankası'ndan 'nakit avans' açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan 'nakit avans' açıklaması!

Önceki gün yapılan düzenleme ile TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar vermişti. 

Kararın ardından bankaların kredi kartlarına nakit avans ödemelerini durdurduğu görülmüştü. Bankamatiklerden nakit avans çekmek isteyen müşteriler ekranda hata ile karşılaşmıştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Kararın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepkilerini dile getirirken Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapıldı.

Bankalara talimat verildi: Nakit avans kararında düzenlemeBankalara talimat verildi: Nakit avans kararında düzenlemeEkonomi

Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi.

Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.


Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

 

KREDİ BÜYÜMESİNE GÖRE MENKUL KIYMET TESİSİ MUAFİYETİ

 Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.

Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti.

Son Güncelleme:
Bankalar sınır getirdi: "Kendi dövizimizi çekemiyoruz" "Kendi dövizimizi çekemiyoruz"
TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu
Daron Acemoğlu'ndan seçim paylaşımı: 'Muhalefetin pozitif bir kampanya yapması çok önemliydi' Daron Acemoğlu'ndan seçim paylaşımı: 'Muhalefetin pozitif bir kampanya yapması çok önemliydi'
Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi
Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç belli oldu Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç
AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev
İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı
'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu 'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu