Daron Acemoğlu'ndan seçim paylaşımı: 'Muhalefetin pozitif bir kampanya yapması çok önemliydi'

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı seçim kampanyalarına ilişkin paylaşımda "Muhalefetin pozitif bir kampanya yapması çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

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Daron Acemoğlu'ndan seçim paylaşımı: 'Muhalefetin pozitif bir kampanya yapması çok önemliydi'

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, seçim sürecinde muhalefetin yaptığı seçim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu. 

"Seçimler hakkında bir mesaj daha" diye yazan Acemoğlu, "Sonuç ne olursa da, Muhalefetin kaliteli, kapsayıcı ve pozitif bir kampanya yapması ve dürüstlük, demokrasi ve yolsuzluğu durdurma Konularına odaklanması çok önemliydi. Bu konuda tebrikler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada Acemoğlu, seçim sonucu nedeniyle 'hayal kırıklığına uğramamanın zor olduğunu' belirterek "Cumhurbaşkanı ve müttefikleri, medyayı milliyetçiliği körüklemek için kullandı" ifadelerini kullanmıştı. 

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