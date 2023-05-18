Merkez Bankası net rezervi son 21 yılın en düşük seviyesine geriledi!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Mayıs haftasında net döviz rezervleri 6,8 milyar dolardan 2,3 milyar dolara geriledi. Böylelikle net döviz rezervleri Şubat 2002'den bu yana en düşük seviyeye indi.

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Merkez Bankası net rezervi son 21 yılın en düşük seviyesine geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; 12 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın net rezervleri 6,8 milyar dolardan 2,3 milyar dolara geriledi. Böylelikle net döviz rezervleri Şubat 2002'den bu yana en düşük seviyeye indi.

BRÜT REZERVLER DE GERİLEDİ

Verilere göre, brüt rezervler 12 Mayıs haftasında 9 milyar dolar düşüşle 105,1 milyar dolara düştü.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE DÜŞTÜ

12 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler eksi 57,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv eksi 53,4 milyar dolar olmuştu.

ALTIN REZERVLERİ DE DÜŞTÜ

Altın rezervlerinde ise 1,4 milyar dolarlık gerileme oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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