Kredi ve kredi kartına nakit avans kısıtlamasının perde arkası ortaya çıktı

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1.36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline geldi.

Bankalar, yıllık yüzde 20’e yakın oldukça düşük bir faizle borçlanmayı sağlayan bu imkan kapsamında kredi kullandırımını daraltmaya başladı.

NAKİT AVANS VE VADE TUTARI DÜŞÜRÜLDÜ

Söz konusu gelişmelerle bankalar, en yüksek kullandırılabilecek nakit avans tutarını düşürürken, birçok banka da en uzun vadeyi 12 aydan 6 aya indirdi. Bazı bankalar da kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans çekimini sonlandırdı.

"KREDİ VERMEYİ KAPATTI"

Seçim öncesi piyasalarda belirsizlik artarken konuya ilişkin açıklamalarda bulunan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Uzun süredir Merkez Bankası, mevduat ve kredi faizlerine müdahale ediyordu. Merkez Bankası, yıllık yüzde 14'ün altında kredi verilmesini talep ediyordu. Bankalar ise, yüzde 39'dan mevduat toplayıp yüzde 14'ten kredi vermek istemiyordu. Bu yüzden bankalar kredi vermeyi kapattı" dedi.

"PİYASALAR, SEÇİMİ BEKLİYOR"

"Piyasaların seçimi beklediğini" söyleyen Babuşçu, "Mevcut kredi faizlerinin şu an için iyi bir seviye olduğunu" dile getirdi.

"PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAK"

Ekonomist Barış Soydan ise, "Yurttaşlar nakit avans ile ayın sonunu getirmeye çalışıyor. Ancak Merkez Bankası, yurttaşların nakit avans çekip altın ve döviz aldığını ortaya attı. Burada ortaya çıkan, pireye kızıp yorgan yakmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem