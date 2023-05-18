Dolar/TL, yönünü yukarı çevirdi: Yükseliş sürüyor!
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla beraber piyasalarda artan belirsizlikler doların yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu. Öte yandan ABD'deki borç limiti krizine ilişkin olumlu haber akışı dolar/TL'yi destekledi.
Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla Türkiye’nin yaşadığı bu sürecin ekonomi piyasalarını nasıl etkileyeceği gündemdeki yerini koruyor.
28 Mayıs’ta ikinci turu yapılacak olan seçimlerin etkisiyle ülkenin kredi risk primi 700 baz puana çıktı.
DOLARDA SON DURUM
Bu gelişmelerle dolar güne 19,78 TL ile başlayarak zirve tazeledi.
DOLARI DESTEKLEDİ
Öte yandan dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumundaki ABD'deki borç limiti krizine ilişkin olumlu haber akışı dolar/TL'yi destekledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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