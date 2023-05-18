Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru tahmini geriledi!

Son dakika haberi... Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar kuru tahmini geriledi.

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Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru tahmini geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketinde Mayıs dönemi sonuçları açıklandı.

39 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilen anket sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru tahmini bir önceki anket döneminde 23,15 TL iken, bu anket döneminde 23,09 TL oldu.

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12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,08 TL iken, bu anket döneminde 24,61 TL olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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