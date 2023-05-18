Altın fiyatlarında 'şahin' Fed etkisi: Gram altın düşüşe geçti!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" kalmaya devam edebileceği endişesi altın fiyatlarını baskılarken, gram altın yeni güne değer kaybıyla başladı.

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Altın fiyatlarında 'şahin' Fed etkisi: Gram altın düşüşe geçti!

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de konut başlangıçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiği hatırlatarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikler arttı.

Söz konusu gelişmeler Fed'in "şahin" kalmaya devam edebileceği endişesiyle altın fiyatları baskılandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının önceki kapanışın yüzde 0,1 altında bin 258 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,15 azalışla bin 259 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 60 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 350 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altının ons fiyatı ise, dün yüzde 0,37 gerileyerek 1.982 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,25 düşüşle 1.977 dolardan alıcı buluyor.

RİSK İŞTAHI GÜÇLENDİ

Öte yandan dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumunda olan ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine ilişkin olumlu haber akışı risk iştahını güçlendirdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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