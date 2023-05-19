Bankalara talimat verildi: Nakit avans kararında düzenleme
Kredi kartlarında nakit avans çekimine yönelik sınırlamada ayrıntılar belli oldu. Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet düzenlemesinden muaf tutulacak.
Merkez Bankası, nakit avans düzenlemesi için bankalara uygulama talimatı gönderdi.
Buna göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek. Başka bir deyişle 15 bin TL'ye kadar olan nakit avans harcamaları uygulamadan muaf tutulacak.
Nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekecek.
SEÇİM ÖNCESİNDE BİREYSEL TALEP YÜKSELMİŞTİ
Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu.