Altın fiyatları baskılandı, gram altın düştü!
Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumundaki ABD'deki borç limiti krizine ilişkin olumlu haber akışı altın fiyatlarını aşağıya doğru çekti. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne düşüşle başladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda da "şahin" kalmaya devam edebileceği endişesi altını baskılarken, altının ons fiyatı düşüş eğilimini sürdürdü.
Öte yanda Fed'in haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından bin 251 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, güne bin 258 TL'den başlayarak, bin 250 TL civarında tamamlamıştı.
ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ
Altının ons fiyatı ise, düşüş eğilimini sürdürerek bin 966 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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