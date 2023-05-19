Dur durak bilmiyor: Dolar/TL, tarihi rekor kırdı!

Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla Türkiye’nin yaşadığı bu sürecin ekonomi piyasalarını nasıl etkileyeceği gündemdeki yerini korurken, yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL tarihi zirvesini gördü.

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Dur durak bilmiyor: Dolar/TL, tarihi rekor kırdı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla beraber piyasalarda artan belirsizlikler doların yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu.

DOLARDA SON DURUM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde dolar, güne 19,84 TL ile başlayarak zirve tazeledi.

Şu şıralarda dolar, 19,80 TL'den işlem görüyor.

DOLAR DESTEK BULDU

Öte yandan ABD'deki borç limiti krizine ilişkin olumlu haber akışı dolar/TL'yi destekledi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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