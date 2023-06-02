Gram altında yeni rekor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmelerle gram altın yeni günü rekorla başladı.

Gram altında yeni rekor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılması altın fiyatlarında pozitif seyre yol açtı.

Para piyasalarında Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın faiz oranlarının sabit tutabileceği noktaya yakın olduğunu ve faizleri yükseltmeye devam etmek zorunda olmadıklarını aktarması sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 14 Haziran'daki toplantıda politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentilerin yüzde 75 seviyesine çıktığını dile getirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından bin 332 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla bin 323 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 180 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 810 liradan satılıyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı yükseliş eğilimini dördüncü güne taşıyarak şu sıralarda bin 978 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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