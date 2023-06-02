Tüm zamanların rekoru: Dolar ve euro ne kadar oldu?

Reuters'ta bu hafta yayımlanan haberde daha önce hükümette Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in kabinede yer almasının neredeyse kesin olduğu belirtildi.

Yetkililer, Recep Tayyip Erdoğan'ın Şimşek için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini düşündüğünü ancak Şimşek'in "icranın doğrudan başında olmayı" tercih ettiği için Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini belirttiler.

EKONOMI POLİTIKALARINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Hükümetin son yıllarda izlediği ekonomi politikalarının topyekün değişiklik getirebileceği için Şimşek'in kabinede olup olmadığı ve ne kadar hareket kabiliyetine sahip olacağı piyasada yakından izleniyor.

Erdoğan'ın hafta başında Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından, uluslararası kabul görmüş ekonomi politikalarıyla öne çıkan Şimşek'in yeni kabinede görev alabileceğine yönelik beklentilerle bankacılık öncülüğünde borsa sert yükselirken Eurobond getirleri ve CDS geriledi. Borsa CDS ve eurobond piyasalarında kamu TL gibi her an yön belirleyici değil.

CDS'LERDE YÜKSELİŞ YENİDEN KONUŞULABİLİR

Bankacılar CDS'in 600 baz puan altına indiğini, seçimlerde görülen 700 baz puan civarındaki seviyelere göre 100 bp üzerinde düşüş olduğunu belirttiler.

Üst düzey bir bankacı, "Daha normal politikaların işareti çok hızlı şekilde verilince daha kalıcı ve düşük CDS'leri göreceğimize eminim" dedi bir diğer bankacı piyasa ikna edilirse CDS'te 300 baz puan civarını yeniden konuşabilir" dedi.

Kur bu hafta en yüksek 22.95'e kadar yükselmişti ancak illikit piyasada gerçekleşen bu işlem iptal edildi. Kurda yeni zirve, işlemlerin yine hacimsiz gerçekleştiği bir başka anda görülen 21.16 oldu.

Kur bu sabah da güne 20.9'dan başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 6.3 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 9.9, yılbaşından bugüne ise yüzde 10.4 kayıp yaşadı. TL'nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 80'i aştı.

Dolar TL şu sıralar 20.86 bandında zirvenin hemen altında işlem görürken Euro TL'de yine zirvenin hemen altında 22.54 bandında işlem görüyor.

Bugün iç veri gündeminde öncü dış ticaret verileri yer alıyor. Erdoğan'ın yemini öncesinde 1400'da açılacak Genel Kurul'da 28. dönem milletvekilleri yemin edecek. TBMM Genel Kurul'una en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli başkanlık edecek. Erdoğan'ın resmi programı ise henüz açıklanmadı.

SEÇİMDEN SONRA DEĞER KAYBEDİYOR

Hükümetin "istikrarlı TL", piyasanın ise kamu kontrollü olarak nitelediği TL, uzun süredir günlük yüzde 0.1-yüzde 0.2 gibi değer kayıpları kaydediyordu. Seçimlerin ikinci turundan sonra ise TL dar banttaki seyrinden çıkarak günlük yüzde 2'ye yaklaşan değer kayıplarına başladı.

Bankacılar dolar/TL'nin mevcut politikada daha fazla rezerv kaybı yaşanmaması için daha da yükselmesi gerektiğini ancak son değer kayıpları ile birlikte daha makul seviyelerin de yaklaşmış olabileceğini belirtiyorlar.

TL'nin değer kaybını sınırlı tutmak için TCMB, seçimin ilk turunden önceki haftada 9 milyar dolar rezerv kaybederken iki seçim arasındaki ilk hafta 3.5 milyar dolar, ikinci hafta 3.1 milyar dolar rezerv kaybı daha yaşadı.

REZERVLERDE 21 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Rezervlerden altın satışları da devam ederken, net rezervler de -4.4 milyar dolar ile 2002 yılında başlayan veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı ve piyasaların ekonomi politikalarına uzun vadede sürdürülebilir olmadığı eleştirilerinin de kaynağı durumunda.

KÜRESEL PİYASALARDA RALLİ

Asya borsaları, ABD'de borç tavanı tasarısına ilişkin ilerleme sağlanması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikası toplantısında faizleri sabit tutacağı yönünde beklentilerin artması ve böylece yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle yükseldi.

Fed'in iki hafta sonra gerçekleşecek para politikası toplantısında faizleri yükselteceği yönünde beklentileri azalan işlemciler merkez bankasının 25 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gitmesi olasılığını yüzde 20 olarak fiyatlıyor. Bu oran geçen hafta yüzde 50 olarak fiyatlanıyordu.