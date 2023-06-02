Kulis: Şimşek’in dönme şartlarını içeren dosya Erdoğan’ın elinde…

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine dönüp dönmeyeceğiyle ilgili kulis bilgilerini aktardı.

Babacan, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'ne deve ne kuş' misali ekonomik modelinden vazgeçirmek için Mehmet Şimşek’e 2,5 saat brifing verdirildi. Şimşek, son derece keskin ve net biçimde kötü tabloyu ortaya koydu. Erdoğan’ın baştaki itirazları azaldı ve sustu. Şimdi, Şimşek’in dönme şartlarını içeren dosya Erdoğan’ın elinde…" ifadelerini kullandı.

"Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomik tablosunu gerçekçi bir şekilde anlattı. Rakamlar ve tablolarla süreci ortaya koydu. Örneğin, Faiz yüzde 8,5 demenin bir anlamı yok. Çünkü piyasadaki faizler bu oranın çok üzerinde. Realite bu değil' gibi değerlendirmeler yaptı. Yeni bir finans ve para politikası uygulanmasının şart olduğunu, Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi gerektiğini belirtti. Şimşek’in 'Çünkü Merkez Bankası Başkanlığı çok önemli. Uluslararası piyasalar merkez bankalarına bakarlar' dediğini de aktaralım." diye yazan Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:

Erdoğan’ın başlarda sık sık Şimşek’in anlattıklarına itiraz ettiği, uyguladıkları politikanın amacını aktardığı ancak eski bakanının rakam ve verilerle farkı ortaya koyduğunda ise itiraz etmeyip sustuğu iddia ediliyor.

Gelelim hikâyenin finaline. Bu brifing, partide Şimşek’in dönmesini isteyenleri çok umutlandırdı. Özellikle de Erdoğan’ın tutumu. Daha önce, tablodaki vahametin bu kadar net anlatılmadığı ortada… Mehmet Şimşek’in görev üstlenmesinin şartlarını da net olarak ortaya koyduğu biliniyor. Örneğin, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir koordinatör görev istemiyor. Hazine ve maliyeden sorumlu bakan yapılması gerektiğini ve Merkez Bankası Başkanı’nı kendisinin belirleyeceği isimlerden birinin olması gerektiğini söylüyor.

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