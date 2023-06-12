Gram altında yeni rekor! 1497 lirayı gördü
Dolar kurundaki hızlı artışla beraber yurt içi piyasalarda altın yükselmeye devam ediyor. Gram altın, yeni haftada 1497 lirayı görerek rekor kırdı.
Gram altın (spot) önceki kapanışına göre yüzde 0,60 yükselerek 1483 liradan işlem görüyor. Gram, bugün 1497 ile tarihi zirvesini görmüştü.
Çeyrek altın 2426 liradan alıcı buluyor. Çeyrek, cuma gününü 2410 lira seviyesinden noktalamıştı.
Yarım altın 4854 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Yarım altın, geçen haftayı 4821 liradan tamamlamıştı.
Önceki kapanışı 9613 lira olan cumhuriyet altını 9670 liradan satılıyor.
Ons altın ise 2 dolarlık düşüşle 1959 dolar seviyesinde.
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