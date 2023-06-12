AKP'ye yakın yazarın çağrısı: Sözümüzde duralım, 2 yıl Mehmet Şimşek'e karışmayalım

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in hükümetin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına geçmesi, en dikkati çeken konulardan biri.

Kabinenin kamuoyu ile paylaşılmasından birkaç gün önce Erdoğan'la bir araya gelen Şimşek'in iki konuda güvence istediği konuşuluyordu: "Kilit ekonomik birimlerine atama yetkisi" ve "ortodoks ekonomi politikalarına dönüş."

Erdoğan'ın atama yetkisi için 'Bunu olmuş bil' cevabını verdiği, ortodoks politikalara dönüş ısrarına ise olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermediği ileri sürülüyordu.

'EKONOMİNİN PATRONUNA İKİ YIL KARIŞMAYALIM'

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak iki yıl istediğini belirterek "Biz de sözümüzde durup, 2 yıl boyunca Mehmet Şimşek’in başarılı olması için hem dua edelim, hem de kararlarına müdahil olmayalım" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Yeni döneme popülizm yanlısı bakanlarla başlanmadı. Ülkedeki durumun vahametini çok iyi bilen, atandıkları makama artı değer katacaklarını umut ettiğimiz bakanlar tercih edildi. Hiç olmazsa ekonominin patronuna 2 yıl karışmaksızın, akılcı ve gerçekçi politikalarla hayat pahalılığını önlemesine müsaade edelim."