Gözler Temmuz Enflasyonunda: Ekonomistlerin Beklentileri Belli Oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında enflasyonun yüzde 3,51 arttığını tahmin etti. Yıllık enflasyonun ise yüzde 62,23'e ineceğini öngördü.

Gözler Temmuz Enflasyonunda: Ekonomistlerin Beklentileri Belli Oldu

Ekonomik kriz vatandaşın boğazını giderek sıkarken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verilerine çevrildi. Verilere ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi de, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00, en yüksek ise yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.

Kaynak: AA

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