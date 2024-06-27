Gözler enflasyon rakamlarında: Memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

Emekli ve memur zam oranları hesaplamaları başlamış durumda. TÜİK'in 6 aylık enflasyon verisine bağlı olarak gelecek zam öncesinde ilk kötü haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan, emekliye refah payı zammının gündemde yer almadığını açıkladı. Yılın ilk yarısında yüzde 49,25 oranında maaş zammı alan emekliler, şimdi de yılın son 6 ayında gelecek zam oranını merak etmeye başladı. Hali hazırda yüzde 22.27'lik zammı hak eden memur ve emekliler zam oranına dikkat kesilmiş durumda. Peki iyi ama 2024 Temmuz emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? İşte memur ve emekli maaş zammı oranları tablosu...

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Hayır, yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklinin dört gözle beklediği refah payı ile ilgili kesin ve net açıklama yaptı. Işıkhan, yılın ikinci yarısındaki emekli zammında refah payının gündemde olmadığını belirtti.

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

MASADAKİ OLASI SENARYOLAR

Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık durumda.

Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı merak ediliyor.

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.

Kök maaşlar enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekli en düşük emekli maaşını alıyor.

Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNİ

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon tahmini haziran için yüzde 2,52 oldu.

Gelecek aylardaki enflasyon rakamları beklentilere paralel geldiği takdirde 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları temmuzun ilk haftasında belli olacak.

MEMUR MAAŞLARI NASIL BELİRLENİR?

Memur maaşları, devletin tespit ettiği kanuni düzenlemeler ve toplu sözleşme süreçleri kapsamında belirlenir. Söz konusu maaşlar, memurun hizmet sınıfı, unvanı, derecesi, kademesi, hizmet senesi ve eğitim durumu gibi etkenlere göre farklılık gösterir. Aynı zamanda, her sene Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon verileri ışığında zam yapılır ve toplu sözleşme görüşmelerinde sendikalarla hükümet arasında belirlenen artış oranları da maaşlara yansıtılır. Bu süreçler, devlet bütçesi ve ekonomik göstergeler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.