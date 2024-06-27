KAP'a bildirildi! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

Koç Holding bünyesinde yer alan Türk otomotiv devi TOFAŞ, 16 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında üretime ara vereceğini bildirdi.

TOFAŞ'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 16.07.2024 – 20.08.2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Şirket geçen sene de yaz aylarında üretime 24 gün ara vermişti.