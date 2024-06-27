8 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Şartlar belli oldu

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

İşte 8 bankanın faizsiz kredi şartları...

AKBANK

10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 3 ay vadeli taksitli avansı %0 faizle kullanma imkanı sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli.

ALBARAKA

Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 15.000TL

Vade:6

Faiz oranı: 0

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 11 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi. fırsatı.

Kredi tutarı 20.000

Vade: 6

Faiz oranı: 0%

Aylık taksit tutarı: 3333,33

ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6

Ay Aylık faiz oranı: 0,00 %

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK (BURGAN BANK)

Yeni müşterilere özel %0'dan başlayan faiz ile ON Dijital ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 15.000 TL

Vade: 6

Faiz tutarı: 0,00%

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6

Aylık faiz oranı: 0,00

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

ING

Turuncu Ekstra programına katılıp Banka Kartı'nızdan alışveriş yaparak veya vadesiz hesabınızdan fatura ödeyerek aylık 3.250 puan toplayınca, kredi vadeniz boyunca gerekli puanı topladığınız her ay, 5.000 TL'ye kadar olan kredinizin faizi, nakit iade ile %0 faiz olarak yansır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni müşterilere özel 01.06.2024 – 30.06.2024 tarihleri arasında 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerli.