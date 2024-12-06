Gözler ABD'deydi... Kritik Veri Açıklandı!

Küresel piyasaların merakla beklediği kritik veri belli oldu. ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 binle beklentilerin üzerinde artış gösterdi. İşsizlik oranı da tam olarak beklendiği gibi geldi.

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Gözler ABD'deydi... Kritik Veri Açıklandı!

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, kasım ayında tarım dışı istihdam 227 binle beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 4,2'ye çıktı.

Kasım ayında istihdamın 202 bin artması, işsizliğin ise yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükselmesi bekleniyordu.

CNBC-e'de yer alan habere göre; kim ayında 12 binlik istihdam artışı 36 bine revize edildi.

SAATLİK KAZANÇLAR BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,4'le yüzde 0,3'lük beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık bazda da artış yüzde 4'le yüzde 3,9'luk beklentiyi aştı.

İstihdam verisi sonrası piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Aralık'ta yüzde 85 olasılıkla faiz indirimine gideceğini fiyatlyor. Veri öncesi olasılık yüzde 70 seviyesindeydi. ABD'de 4,50-4,75 aralığında olan politika faizinin aralık toplantısında çeyrek puan indirilmesi öngörülüyor.

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Kaynak: CNBC-e

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