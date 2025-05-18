Google 25 Yıllık Döneme Kilit Vurdu! Yerini Yapay Zeka Alacak

Google’ın klasik arayüzünde uzun yıllardır arama çubuğunun hemen altında konumlanan "Şanslıyım" butonu, kullanıcıları aradıkları terimle ilgili doğrudan en uygun web sayfasına yönlendiriyordu. Örneğin bir kullanıcı “Gerçekgündem” yazıp bu butona bastığında doğrudan Gerçekgündem'in internet sitesine yöneltiliyordu.

Ancak son günlerde bazı kullanıcılar bu klasik butonun yerinde AI Mode'un bulunmaya başladığını gördü. Görsel ve sesli arama simgelerinin yanında beliren bu seçenek, Google’ın arama deneyimini yapay zeka desteğiyle yeniden şekillendirdiğinin açık bir göstergesi.

'FARKLI YOLLAR DENİYORUZ'

Google sözcüsü Ashley Thompson, The Verge’e yaptığı açıklamada, bu yeni adımın şirketin deneysel projeleri kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Thompson, “Kullanıcıların faydalı araçlara daha kolay ulaşabilmesi için farklı yolları deniyoruz. AI Mode da bu çabaların bir parçası” dedi.

Bu açıklama “Şanslıyım” butonunun tamamen tarihe karışacağını kesin olarak ifade etmese de, yapay zekâ odaklı yeni özelliklerin ön plana çıktığı bu süreçte eski butonun kullanım dışı kalacağı yönünde güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

KULLANIM AZALDI, DEĞİŞİM KAÇINILMAZDI

Uzun yıllar boyunca Google arayüzünün simgelerinden biri olarak kabul edilen bu buton, teknolojik gelişmelerin gölgesinde işlevselliğini büyük ölçüde yitirmişti. Kullanıcıların artık doğrudan siteye değil, arama sonuçları üzerinden bilgiye ulaşmayı tercih etmesi, bu özelliği giderek daha az kullanılan bir hale getirdi.

AI MODU NE ZAMAN YAYGIN HALE GELECEK?

Yapay zeka destekli AI Mode’un tüm kullanıcılar için ne zaman aktif hale geleceğine dair henüz net bir takvim paylaşılmadı. Ancak testlerin daha geniş bir kullanıcı grubuna yayılması, Google’ın bu özelliği önümüzdeki dönemlerde standart hale getirme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi