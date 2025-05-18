Ne İstanbul Ne Mersin Ne de Antalya! Yabancı Yatırımcı Anadolu'ya Göz Dikti
Türkiye’de yabancıların konut alım eğilimlerinde dikkat çeken bir yön değişikliği yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Ocak-Nisan dönemi verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında azaldı.
Kaynak: AA
İstanbul, Antalya ve Mersin gibi öne çıkan illerde düşüş yaşanırken; Ankara, İzmir ve Sakarya gibi şehirlerde artış gözlendi. Bu yılın ilk dört ayında Türkiye genelinde toplamda 454 bin 145 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, 2024’ün aynı döneminde kaydedilen 355 bin 173 konut satışına göre yüzde 27,9’luk bir artışı işaret ediyor. Ancak aynı dönemde yabancı yatırımcıların satın aldığı konut sayısı 6 bin 957’den 6 bin 18’e düşerek önemli bir gerilemeyi ortaya koydu. Bu durum, Türkiye genelindeki konut satışlarında artış yaşanırken yabancıya satışın azaldığını gösteriyor.
İSTANBUL'DA GERİLEME DÖNEMİ BAŞLADI
2025’in ocak-nisan döneminde Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışlarında genel bir düşüş dikkat çekerken, bazı şehirlerde artış yaşandığı görüldü. TÜİK verilerine göre bu yılın ilk dört ayında yabancılara toplam 6 bin 18 konut satıldı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 6 bin 957 idi. Böylece, yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 13,5 oranında geriledi.
İstanbul, yabancıların en fazla konut aldığı şehir olmaya devam etse de düşüş yaşandı. 2024’ün ilk dört ayında 2 bin 460 adet olan yabancılara konut satışı, 2025’te 2 bin 314’e indi. Bu da yüzde 5,9’luk bir azalmayı gösteriyor.
ANTALYA VE MERSİN'DE DÜŞÜŞLER DİKKAT ÇEKTİ
Antalya’da düşüş daha belirgin oldu. Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 478 konut yabancılara satılmışken, bu yıl rakam 1.965’e geriledi. Böylece Antalya'da yıllık bazda yüzde 20,7’lik bir düşüş kaydedildi.
Mersin’deki azalma oranı ise daha çarpıcıydı. 2024'te yabancılara 662 konut satılırken, bu sayı 2025’te 465’e düştü. Bu da Mersin’de yabancılara konut satışının yüzde 29,8 oranında azaldığı anlamına geliyor.
ANKARA, SAKARYA VE İZMİR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Öte yandan bazı şehirlerde artış yaşandı. Ankara’da yabancıya konut satışı 170’ten 192’ye yükseldi; bu da yüzde 12,9’luk bir artışa karşılık geliyor. İzmir’deki artış oranı yüzde 16 oldu. Geçen yılın aynı döneminde 106 konut satılırken, bu yıl sayı 123’e çıktı.
Sakarya da dikkat çeken iller arasında yer aldı. 2024’ün ocak-nisan döneminde 82 olan yabancılara konut satışı, 2025’te 99’a çıktı. Böylece Sakarya’da yüzde 20,7’lik bir artış yaşandı.
Bazı şehirlerde ise satış rakamları sabit kaldı ya da düşüş gösterdi. Muğla’da geçen yıl ve bu yıl aynı dönemde 108 konut satışı yapıldı, yani herhangi bir değişiklik olmadı. Aydın’da satışlar 103’ten 79’a düştü, bu da yüzde 23,3’lük bir azalmayı gösteriyor. Trabzon’da ise 88 olan satış sayısı 82’ye inerek yüzde 6,8 oranında düştü. Bursa da yabancılara konut satışının azaldığı iller arasında yer aldı. Geçen yıl 163 olan satış sayısı, bu yıl 121’e gerileyerek yüzde 25,8’lik bir düşüş kaydetti.