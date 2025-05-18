Ne İstanbul Ne Mersin Ne de Antalya! Yabancı Yatırımcı Anadolu'ya Göz Dikti

ANTALYA VE MERSİN'DE DÜŞÜŞLER DİKKAT ÇEKTİ

Antalya’da düşüş daha belirgin oldu. Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 478 konut yabancılara satılmışken, bu yıl rakam 1.965’e geriledi. Böylece Antalya'da yıllık bazda yüzde 20,7’lik bir düşüş kaydedildi.

Mersin’deki azalma oranı ise daha çarpıcıydı. 2024'te yabancılara 662 konut satılırken, bu sayı 2025’te 465’e düştü. Bu da Mersin’de yabancılara konut satışının yüzde 29,8 oranında azaldığı anlamına geliyor.