Bu Altından Alanlar Başını Taşlara Vuracak! Zararı Çok Büyük

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini de beraberinde getirdi. Özellikle düğün alışverişi yapan çiftleri hedef alan dolandırıcılar, gerçeğine oldukça benzeyen ancak değersiz materyallerden üretilen taklit altınları piyasaya sürüyor. Bu sahte ürünlerin, özellikle internet sitelerinde “indirimli altın” adı altında satıldığı belirtiliyor.

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Bu Altından Alanlar Başını Taşlara Vuracak! Zararı Çok Büyük

Görünüm açısından gerçek altına birebir benzeyen bu sahte takılar, yalnızca 10 liraya mal ediliyor. Ancak vatandaşlar, genellikle bu ürünlerin sahte olduğunu altını bozdurmak için kuyumcuya gittiklerinde anlayabiliyor. Bu durum, başta yeni evlenecek çiftler olmak üzere, hediye amacıyla altın almak isteyenleri ciddi bir zarara uğratıyor.

UZMANLARDAN VATANDAŞA UYARI

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, internet üzerindeki alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Memiş, “Eğer çeyrek altın 6.750 TL iken bir sitede 6.500 TL’ye satılıyorsa, bu büyük ihtimalle dolandırıcılık vakasıdır. Gerçek ürün fotoğrafı kullanarak taklit ürün gönderiyorlar” uyarısında bulundu.

Bu Altından Alanlar Başını Taşlara Vuracak! Zararı Çok Büyük - Resim : 1

KUYUMCULAR UYGULANAN CEZALARDAN RAHATSIZ

Sahte altınların tespitinde mihenk taşı, tartı ve sertifika kontrolü gibi yöntemlere başvuran kuyumcular, mevcut cezaların yetersiz olduğunu savunuyor. Sektör temsilcileri, caydırıcı cezaların hayata geçirilmesi gerektiğini ve Ticaret ile Adalet Bakanlığı’nın konuya ivedilikle müdahale etmesini talep ediyor.

YETKİLİ KAYNAKLARDAN ALIŞVERİŞ UYARISI

Özellikle çeyrek altın ve bilezik gibi ürünlerin sahtelerinin yaygın şekilde dolaşımda olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşların yalnızca güvenilir ve sertifikalı kuyumculardan alışveriş yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Aksi takdirde maddi kayıpların kaçınılmaz olduğu uyarısı yapılıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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