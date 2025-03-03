Goodyear Türkiye'de Üst Düzey Atama

Goodyear Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Octavian Velcan atandı.

Goodyear Türkiye'de Üst Düzey Atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear Türkiye'de önemli bir yönetim değişikliği gerçekleşti. 25 yılı aşkın süredir Goodyear bünyesinde çeşitli liderlik pozisyonlarında görev yapan Velcan, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde üstlendiği sorumluluklarla dikkat çekiyor.

Goodyear’a ilk olarak Romanya’da Ülke Müdürü olarak katılan Velcan, bu süreçte şirketin başarılı bir şekilde yapılandırılmasına öncülük etti. 2008 yılında Orta Doğu ve Afrika (MEA) Genel Müdürü olarak atanan Velcan, dört yıl boyunca bölgedeki operasyonları yönetti. 2012’de Brüksel merkezli olarak OTR iş kolunun Genel Müdürü olarak görev aldı ve 2021’de havacılık iş kolunun da sorumluluğunu üstlendi.

"TÜRKİYE'DEKİ İŞBİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Atamayla ilgili değerlendirmede bulunan Octavian Velcan, Türkiye pazarının kendileri için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Goodyear’ın Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir başarılı bir geçmişe sahip olduğunu belirten Velcan, “İş ortaklarımızla güçlü işbirlikleri kurarak büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimize özel çözümler sunmaya, ödüllü lastiklerimizi Türkiye pazarına getirmeye ve yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle sektöre değer katmaya kararlıyız. Ekibimizle birlikte müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için daha fazla değer yaratmak adına çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Ünlü Lüks Giyim Markası Satılıyor: Moda Dünyasında Deprem Yaratacak HamleÜnlü Lüks Giyim Markası Satılıyor: Moda Dünyasında Deprem Yaratacak HamleEkonomi

Minik Nazlı'nın Ölümünün Ardından... Kahreden Görüntüler Ortaya ÇıktıMinik Nazlı'nın Ölümünün Ardından... Kahreden Görüntüler Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: AA

TÜİK Tarihinde İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı! Emekli Maaş Zammını Doğrudan Etkiliyordu: Nihai Karar 15 Gün Sonra Açıklanacak Emekli Maaşları için '15 Gün'lük Bekleyiş
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
Soğan Alırken Bunlara Dikkat! En Taze Ve Sağlıklı Olanı Nasıl Seçebilirsiniz? Soğan Alırken Bunlara Dikkat! En Taze Ve Sağlıklı Olanı Nasıl Seçebilirsiniz?
Kuaför Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Zamlı Saç Kesim, Fön, Topuz, Manikür- Pedikür ve Dip Boyası Fiyatları Kuaför Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Zamlı Saç Kesim, Fön, Manikür- Pedikür ve Dip Boyası Fiyatları
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? Oscar'da Şıklık Yarışı
Ev Alacaklara 340 Bin Liralık Kâr! Kredi Faiz Oranlarında 1,5 Yıl Sonra İlk: İşte 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Ev Alacaklara 340 Bin Liralık Kâr! Kredi Faiz Oranlarında 1,5 Yıl Sonra İlk
TÜİK, SON DAKİKA Duyurdu: Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu: Aylar Sonra En Düşük Seviye Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu