Goodyear Türkiye'de Üst Düzey Atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear Türkiye'de önemli bir yönetim değişikliği gerçekleşti. 25 yılı aşkın süredir Goodyear bünyesinde çeşitli liderlik pozisyonlarında görev yapan Velcan, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde üstlendiği sorumluluklarla dikkat çekiyor.

Goodyear’a ilk olarak Romanya’da Ülke Müdürü olarak katılan Velcan, bu süreçte şirketin başarılı bir şekilde yapılandırılmasına öncülük etti. 2008 yılında Orta Doğu ve Afrika (MEA) Genel Müdürü olarak atanan Velcan, dört yıl boyunca bölgedeki operasyonları yönetti. 2012’de Brüksel merkezli olarak OTR iş kolunun Genel Müdürü olarak görev aldı ve 2021’de havacılık iş kolunun da sorumluluğunu üstlendi.

"TÜRKİYE'DEKİ İŞBİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Atamayla ilgili değerlendirmede bulunan Octavian Velcan, Türkiye pazarının kendileri için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Goodyear’ın Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir başarılı bir geçmişe sahip olduğunu belirten Velcan, “İş ortaklarımızla güçlü işbirlikleri kurarak büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimize özel çözümler sunmaya, ödüllü lastiklerimizi Türkiye pazarına getirmeye ve yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle sektöre değer katmaya kararlıyız. Ekibimizle birlikte müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için daha fazla değer yaratmak adına çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA